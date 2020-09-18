В субботу, 19 сентября, состоится матч 1-го тура чемпионата Германии, в котором встретятся «Боруссии» из Дортмунда и Менхенгладбаха.

Поединок пройдет в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Боруссия Д» – «Боруссия М». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Встречу в Дортмунде можно в прямом эфире посмотреть на медиасервисе Megogo.