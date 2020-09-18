В субботу, 19 сентября, состоится матч 1-го тура чемпионата Германии, в котором встретятся «Боруссии» из Дортмунда и Менхенгладбаха.
Поединок пройдет в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
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Встречу в Дортмунде можно в прямом эфире посмотреть на медиасервисе Megogo.
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Источник — Sport.ua
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