Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии МанЮнайтед — Кристал Пэлас

Поединок 2-го тура АПЛ состоится в субботу, 19-го сентября

  • 18.09.2020 14:55
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии МанЮнайтед — Кристал Пэлас
© ФК Манчестер Юнайтед. Давид де Хеа

В субботу, 19-го сентября, состоится поединок 2-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас».

Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.

В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» покажет телеканал «Setanta Sports Ukraine».

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Источник — Sport.ua

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