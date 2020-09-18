В субботу, 19-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» сыграет против «Десны».

Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», арбитр из Макеевки Юрий Иванов даст стартовый свисток в 17:00.

«Ингулец» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Кропивницком можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Десна».