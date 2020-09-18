В субботу, 19-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» сыграет против «Десны».
Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», арбитр из Макеевки Юрий Иванов даст стартовый свисток в 17:00.
«Ингулец» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Кропивницком можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Десна».
Илья Береза, Sport.ua
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