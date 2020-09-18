Колос - 11-й украинский клуб, который с победы дебютировал в Лиге Европы

«Колос» успешно провел еврокубковую премьеру, обыграв на выезде греческий «Арис». Ковалевцы стали 11-й украинской командой, отпраздновавшей викторию в дебютном матче в Лиге Европе (Кубке УЕФА). Причем в гостях, помимо подопечных Руслана Костышина, побеждали в первой игре только «Динамо», «Днепр», «Ворскла» и «Заря».
Украинские клубы, одержавшие победу в дебютном матче в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
19.09.1973
|
Динамо
|
Александр СЕВИДОВ
|
Фредрикстад Норвегия (г)
|
1:0
|
17.09.1975
|
Черноморец
|
Ахмед АЛЕСКЕРОВ
|
Лацио Италия (д)
|
1:0
|
15.09.1976
|
Шахтер
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Динамо Бр ГДР (д)
|
3:0
|
18.09.1985
|
Днепр
|
Владимир ЕМЕЦ
|
Висмут ГДР (г)
|
3:1
|
23.07.1997
|
Ворскла
|
Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ
|
Даугава Латвия (г)
|
3:1
|
12.08.1999
|
Кривбасс
|
Олег ТАРАН
|
Шамкир Азербайджан (д)
|
3:0
|
23.08.2001
|
Арсенал/ЦСКА
|
Владимир БЕССОНОВ
|
Йокерит Финляндия (д)
|
2:0
|
15.08.2002
|
Металлург З
|
Олег ТАРАН
|
Биркиркара Мальта (д)
|
3:0
|
15.07.2004
|
Мариуполь
|
Николай ПАВЛОВ
|
Бананц Армения (д)
|
2:0
|
17.07.2014
|
Заря
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Лячи Албания (г)
|
3:0
|
17.09.2020
|
Колос
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Арис Греция (г)
|
2:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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