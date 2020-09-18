Колос - 11-й украинский клуб, который с победы дебютировал в Лиге Европы

Первый экзамен команда Руслана Костышина сдала на «отлично»

  • 18.09.2020 13:35
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  • 2 комментария
Колос - 11-й украинский клуб, который с победы дебютировал в Лиге Европы
© ФК Колос

«Колос» успешно провел еврокубковую премьеру, обыграв на выезде греческий «Арис». Ковалевцы стали 11-й украинской командой, отпраздновавшей викторию в дебютном матче в Лиге Европе (Кубке УЕФА). Причем в гостях, помимо подопечных Руслана Костышина, побеждали в первой игре только «Динамо», «Днепр», «Ворскла» и «Заря».

Украинские клубы, одержавшие победу в дебютном матче в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

19.09.1973

Динамо

Александр СЕВИДОВ

Фредрикстад Норвегия (г)

1:0

17.09.1975

Черноморец

Ахмед АЛЕСКЕРОВ

Лацио Италия (д)

1:0

15.09.1976

Шахтер

Владимир САЛЬКОВ

Динамо Бр ГДР (д)

3:0

18.09.1985

Днепр

Владимир ЕМЕЦ

Висмут ГДР (г)

3:1

23.07.1997

Ворскла

Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ

Даугава Латвия (г)

3:1

12.08.1999

Кривбасс

Олег ТАРАН

Шамкир Азербайджан (д)

3:0

23.08.2001

Арсенал/ЦСКА

Владимир БЕССОНОВ

Йокерит Финляндия (д)

2:0

15.08.2002

Металлург З

Олег ТАРАН

Биркиркара Мальта (д)

3:0

15.07.2004

Мариуполь

Николай ПАВЛОВ

Бананц Армения (д)

2:0

17.07.2014

Заря

Юрий ВЕРНИДУБ

Лячи Албания (г)

3:0

17.09.2020

Колос

Руслан КОСТЫШИН

Арис Греция (г)

2:1
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    261078
      261078, 18.09.2020 14:03
    -1
    Сергей Шец, 18.09.2020 13:48
    Кстати из всех дебютантов, как раз у Колоса и Черноморца самые сильные соперники! Достойно!
    Арису очень далеко до Динамо Берлина.
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 18.09.2020 13:48
    0
    Кстати из всех дебютантов, как раз у Колоса и Черноморца самые сильные соперники! Достойно!
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 18.09.2020 13:48
    0
    Кстати из всех дебютантов, как раз у Колоса и Черноморца самые сильные соперники! Достойно!
    Ссылка
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