Тьяго Алькантара трогательно попрощался с Баварией

Испанский полузащитник покидает немецкий клуб

  • 18.09.2020 13:25
  • 1036 просмотров
  • 2 комментария
Тьяго Алькантара трогательно попрощался с Баварией
© ФК Бавария Мюнхен. Тиаго Алькантара

Испанский полузащитник Тиаго Алькантара попрощался с «Баварией» перед уходом в «Ливерпуль».
 
«Бесконечно благодарен «Баварии» за время, проведенное в клубе. Эта команда для меня всегда останется родной.
 
Да, это было самое сложное решение в моей карьере. Я решил закрыть данную главу в этом чудесном клубе. В команде, в которой я рос и развивал себя как игрок последние 7 лет. 
 
Победы, успехи, моменты радости и многое другое пришлось пережить. Тяжелые времена тоже. Но больше всего я горжусь тем, что прибыл в Мюнхен юношей, полным мечтаний, и ушел полностью реализованным и отождествляемым с «Баварией», ее историей, философией, языком и культурой. Здесь я узнал, как любить и уважать традицию, с которой я прощаюсь сейчас, но никогда не забуду гимн клуба. 
 
Мы с семьей пережили удивительные моменты: в городе, на базе и, конечно же, на нашей любимой «Альянц Арене». С вами, моей семьей из «Баварии», которая так хорошо ко мне относилась и любила меня каждую секунду. 
 
Мое решение чисто спортивное. Как футболист, я хочу решать новые задачи, чтобы развиваться так, как это было здесь. 
 
«Бавария» всегда будет моей семьей. Большое спасибо, «Бавария»!», – написал Алькантара.

Отметим, что в прошлом сезоне испанец сыграл 40 матчей за «Баварию», забил три гола и отдал два ассиста. Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Германии и чемпионат.
 
«Бавария» подписала Алькантару в 2013 году, выкупив его контракт у  «Барселоны» за 25 млн евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 13:52
    0
    Браво. Мощное письмо.
    Ссылка
    a-ip
      a-ip, 18.09.2020 13:38
    +2
    The Best !!!!!!
    Ссылка
    a-ip
      a-ip, 18.09.2020 13:38
    +2
    The Best !!!!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 13:52
    0
    Браво. Мощное письмо.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности