Тьяго Алькантара трогательно попрощался с Баварией

Испанский полузащитник Тиаго Алькантара попрощался с «Баварией» перед уходом в «Ливерпуль».



«Бесконечно благодарен «Баварии» за время, проведенное в клубе. Эта команда для меня всегда останется родной.



Да, это было самое сложное решение в моей карьере. Я решил закрыть данную главу в этом чудесном клубе. В команде, в которой я рос и развивал себя как игрок последние 7 лет.



Победы, успехи, моменты радости и многое другое пришлось пережить. Тяжелые времена тоже. Но больше всего я горжусь тем, что прибыл в Мюнхен юношей, полным мечтаний, и ушел полностью реализованным и отождествляемым с «Баварией», ее историей, философией, языком и культурой. Здесь я узнал, как любить и уважать традицию, с которой я прощаюсь сейчас, но никогда не забуду гимн клуба.



Мы с семьей пережили удивительные моменты: в городе, на базе и, конечно же, на нашей любимой «Альянц Арене». С вами, моей семьей из «Баварии», которая так хорошо ко мне относилась и любила меня каждую секунду.



Мое решение чисто спортивное. Как футболист, я хочу решать новые задачи, чтобы развиваться так, как это было здесь.



«Бавария» всегда будет моей семьей. Большое спасибо, «Бавария»!», – написал Алькантара.

Отметим, что в прошлом сезоне испанец сыграл 40 матчей за «Баварию», забил три гола и отдал два ассиста. Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Германии и чемпионат.



«Бавария» подписала Алькантару в 2013 году, выкупив его контракт у «Барселоны» за 25 млн евро.