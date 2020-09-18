КОСТЫШИН: «Сказал игрокам, что ничего страшного, если не выиграем у Ариса»

В четверг «Колос» дебютировал в еврокубках с победы в рамках матча квалификации Лиги Европы против «Ариса». Тренер Руслан Костышин не делал бы трагедии, если бы команда проиграла.

«Когда ехали, то была установка, что ничего страшного не произойдет, если мы не выиграем у «Ариса». Главное - достойно играть. И чтобы ребята, сделав уже себе какое-то имя, не потеряли его в одном матче».

«Молодцы, снова проявили характер и неплохо играли. Сложно подбирать слова сейчас», - сказал Костышин.

С следующем раунде команда сыграет против «Риеки».