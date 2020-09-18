Десна подтвердила, что Филиппов близок к переходу в Сент-Трюйден

Переговоры по трансферу игрока находятся на финальной стадии

  • 18.09.2020 11:46
  • 1164 просмотра
  • 3 комментария
Десна подтвердила, что Филиппов близок к переходу в Сент-Трюйден
© ФК Десна Чернигов

Черниговская «Десна» подтвердила, что нападающий Александр Филиппов близок к подписанию контракта с бельгийским «Сент-Трюйденом».
 
«Александр Филиппов действительно сейчас находится в Бельгии, где проходит медицинский осмотр в клубе «Сент-Трюйден». Переговоры между бельгийским клубом и «Десной» по трансферу игрока на финальной стадии», – сказано в сообщении черниговского клуба.
 
Ранее сообщалось, что «Десна» получит за Филиппова от 1 до 1,5 миллионов евро.
 
В нынешнем сезоне УПЛ на счету 27-летнего форварда 2 матча и 1 забитый мяч.

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Источник — ФК Десна

(6 голосов)

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Комментарии
    y-grec
      y-grec, 18.09.2020 13:01
    +3
    Не вміє Десна торгуватися...
    Радий за Олександра звичайно
    Але нехай трохи потягнуть з трансфером:
    до матчу з Вольфсбургом якихось 6 днів лишилось
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 18.09.2020 12:40
    +1
    Десна скорее всего и в этом сезоне доберётся до еврокубков, так что Филлипову закончить карьеру в упл, ведь каждый раз будут говорить "перед еврокубками нельзя отпускать".
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 18.09.2020 12:37
    +1
    нормальное отношение клуба к своему футболисту, есть вполне достойные деньги за футболиста, самое желание футболиста, чо тут негодуют по этому поводу не понимаю.
    Ссылка
    y-grec
      y-grec, 18.09.2020 13:01
    +3
    Не вміє Десна торгуватися...
    Радий за Олександра звичайно
    Але нехай трохи потягнуть з трансфером:
    до матчу з Вольфсбургом якихось 6 днів лишилось
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 18.09.2020 12:40
    +1
    Десна скорее всего и в этом сезоне доберётся до еврокубков, так что Филлипову закончить карьеру в упл, ведь каждый раз будут говорить "перед еврокубками нельзя отпускать".
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 18.09.2020 12:37
    +1
    нормальное отношение клуба к своему футболисту, есть вполне достойные деньги за футболиста, самое желание футболиста, чо тут негодуют по этому поводу не понимаю.
    Ссылка
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