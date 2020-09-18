Десна подтвердила, что Филиппов близок к переходу в Сент-Трюйден

Черниговская «Десна» подтвердила, что нападающий Александр Филиппов близок к подписанию контракта с бельгийским «Сент-Трюйденом».



«Александр Филиппов действительно сейчас находится в Бельгии, где проходит медицинский осмотр в клубе «Сент-Трюйден». Переговоры между бельгийским клубом и «Десной» по трансферу игрока на финальной стадии», – сказано в сообщении черниговского клуба.



Ранее сообщалось, что «Десна» получит за Филиппова от 1 до 1,5 миллионов евро.



В нынешнем сезоне УПЛ на счету 27-летнего форварда 2 матча и 1 забитый мяч.