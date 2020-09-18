Сергей НАГОРНЯК: «За Зарю сейчас тревожно»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от поединка 3-го тура УПЛ «Заря» — «Шахтер».

— В предстоящем туре УПЛ центральный матч — «Заря» — «Шахтер»?

— Если отталкиваться от вывески прошлого чемпионата — да. Но сейчас как-то тревожно за луганчан. И хотя до их старта в групповом раунде Лиги Европы еще есть время, по началу сезона «Заря» пока не впечатляет. Очень хочется надеяться, что в этом поединке будет интрига до финального свистка.

— Какой еще матч вызывает у вас интерес в третьем туре чемпионата?

— Возможно, «Александрия» — «Ворскла», хотя каждый поединок тура по разным причинам интересен.