Сергей НАГОРНЯК: «За Зарю сейчас тревожно»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от поединка 3-го тура УПЛ «Заря» — «Шахтер».
— В предстоящем туре УПЛ центральный матч — «Заря» — «Шахтер»?
— Если отталкиваться от вывески прошлого чемпионата — да. Но сейчас как-то тревожно за луганчан. И хотя до их старта в групповом раунде Лиги Европы еще есть время, по началу сезона «Заря» пока не впечатляет. Очень хочется надеяться, что в этом поединке будет интрига до финального свистка.
— Какой еще матч вызывает у вас интерес в третьем туре чемпионата?
— Возможно, «Александрия» — «Ворскла», хотя каждый поединок тура по разным причинам интересен.
Источник — zbirna.com
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