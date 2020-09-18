Кай ХАВЕРЦ: «Большая цена на меня не давит»

21-летний немецкий новичок «Челси» Кай Хаверц заявил, что на него не давит трансферная сумма, которую «синие» заплатили за него «Байеру». «Челси» купил Хаверца за €80 миллионов.

«Это большая цена, но сегодня в футболе подобные цены стали чем-то нормальным. Я не буду испытывать сильное давление, потому что в прошлом я неплохо проявил себя, поэтому и цена была настолько высокой.

Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре и показывать в «Челси» свой лучший футбол. Я люблю играть в футбол, поэтому я здесь и постараюсь показать свой максимум», — отметил Хаверц.