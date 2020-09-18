КУЗНЕЦОВА: «Матч против Свитолиной будет очень сложным»

Российская теннисистка – о предстоящей встрече на турнире в Риме

  • 18.09.2020 10:56
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КУЗНЕЦОВА: «Матч против Свитолиной будет очень сложным»
© WTA. Светлана Кузнецова

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала выход в третий круг турнира в Риме, где она сразится с украинкой Элиной Свитолиной.
 
«Анетт Контавейт провела больше матчей, чем я, поэтому она начала нашу встречу гораздо увереннее. На протяжении всего матча я старалась бороться и играть как можно лучше. Постепенно у меня это начало получаться.
 
Матч против Свитолиной будет очень сложным. Она великолепная теннисистка. Я постараюсь показать свой лучший теннис и буду бороться.
 
Я уже закончила с ожиданиями в своей карьере. Я просто хочу играть в теннис. В ожиданиях нет смысла», – сказала Кузнецова.

Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Прогноз и анонс матча в Риме

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Источник — Большой теннис Украины

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