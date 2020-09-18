КУЗНЕЦОВА: «Матч против Свитолиной будет очень сложным»

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала выход в третий круг турнира в Риме, где она сразится с украинкой Элиной Свитолиной.
«Анетт Контавейт провела больше матчей, чем я, поэтому она начала нашу встречу гораздо увереннее. На протяжении всего матча я старалась бороться и играть как можно лучше. Постепенно у меня это начало получаться.
Матч против Свитолиной будет очень сложным. Она великолепная теннисистка. Я постараюсь показать свой лучший теннис и буду бороться.
Я уже закончила с ожиданиями в своей карьере. Я просто хочу играть в теннис. В ожиданиях нет смысла», – сказала Кузнецова.
Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Прогноз и анонс матча в Риме
Источник — Большой теннис Украины
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