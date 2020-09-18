Сергей НАГОРНЯК: «У победителей раны заживают в два раза быстрее»

Специалист считает, что «Колос» быстро восстановится после победы над «Арисом» (2:1)

  • 18.09.2020 10:30
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Сергей НАГОРНЯК: «У победителей раны заживают в два раза быстрее»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о «Колосе» после победы украинской команды над «Арисом» (2:1) в Лиге Европы.

— После этой встречи Андрей Шевченко мог бы обратить внимание на кого-то из игроков «Колоса»?
— Сложно сказать. Футболисты командно действовали слаженно. Я бы даже не стал никого выделять, все провели матч с полной отдачей. Но нужна стабильность на протяжении долгого времени.

— После такой игры «Колоса» хватит на ближайший матч чемпионата?
— У победителей раны заживают в два раза быстрее. Несмотря на то, что через неделю команде играть на выезде против «Риеки» в третьем раунде квалификации Лиги Европы, думаю, в матче с «Рухом» Руслан Костышин если и сделает замены в составе, они будут незначительными. Зная тренеров «Колоса» по физической подготовке, уверен, что в этом плане команда будет выглядеть хорошо.

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Источник — zbirna.com

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