Евгений ХАЧЕРИДИ: «Лучший футбол Динамо показывало при Реброве»

33-летний украинский экс-защитник «Динамо» Евгений Хачериди рассказал, при каком тренере киевская команда демонстрировала свой лучший футбол.

«При Реброве «Динамо» показывало свой лучший футбол! Вы вспомните, какой «Шахтер» тогда был: Луис Адриано, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Тайсон, Марлос, Фред, Срна, Ракицкий. Явно посильнее, чем сейчас. А мы на десять очков их опередили. Победили в Киеве 1:0, Вида забил, а на выезде 0:0 сыграли. Ни одного поражения в чемпионате! Реально мы здорово играли! Да, мы давали себе отчет в том, что «Шахтер» уже не в Донецке принимает, что накладывало отпечаток, но и мы здорово играли. Это факт! Была дисциплина, коллектив, сильные футболисты. «Динамо» впервые за 17 лет вышло в плей-офф Лиги чемпионов! Кубок и Суперкубок брали. Это были однозначно лучшие годы киевского «Динамо» за последнее время!», — считает Хачериди.

Контракт Хачериди принадлежал «Динамо» с 2007-го по 2018-й годы.