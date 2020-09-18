Сергей НАГОРНЯК: «Пропущенный гол позволил Колосу успокоиться»

Специалист подвел итоги победы украинского клуба над «Арисом» в Лиге Европы (2:1)

  • 18.09.2020 08:53
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Сергей НАГОРНЯК: «Пропущенный гол позволил Колосу успокоиться»
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился впечатлениями о победе «Колоса» над «Арисом» (2:1) в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

— Дебют «Колоса» в еврокубках получился — лучше не придумаешь?
— Совершенно верно. Ребята молодцы! Более того, «Колос» и по игре выглядел лучше «Ариса». По крайней мере опасности у ворот соперника подопечные Руслана Костышина создали больше. Одним словом, заслуженная победа украинской команды.

— «Колос» мог и не доводить дело до такой нервной концовки. Усталость, нехватка опыта?
— Скорее второе, физически команда смотрелась неплохо, а вот пропустив, футболисты начали слишком уж низко садиться к своим воротам. Как раз опыта таких встреч «Колосу» не хватало, чтобы более мудро, если можно так сказать, действовать после своего забитого мяча. Но, что интересно, показалось, что как раз пропущенный гол позволил украинцам успокоиться. Стали лучше получаться выходы из обороны, и второй гол не заставил себя долго ждать. Предпосылок для третьего мяча тоже хватало, выход Селезнева также сыграл свою роль. Нападающий несколько раз пробил по воротам, он довольно неплохо отрабатывал в обороне при стандартах. В следующем раунде, верю, «Колос» будет выглядеть еще лучше.

— В перерыве Костышин внес заметные изменения в игру команды, раз она дважды забила?
— Разве что точечные. Несмотря на то, что в первом тайме «Колос» выглядел робко, команда все равно создала два голевых момента. После перерыва гости контратаковали с большим количеством футболистов…

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Источник — zbirna.com

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