Динамо U-21 — Львов U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 18-го сентября, молодежная команда «Динамо» проведет матч третьего тура чемпионата Украины среди команд U-21.
В этот день подопечные Юрия Мороза встретятся со «Львовом», который киевская команда будет принимать дома.
Игра состоится на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе. Начало прямой трансляции — в 13:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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