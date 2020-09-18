Динамо U-21 — Львов U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 18-го сентября, молодежная команда «Динамо» проведет матч третьего тура чемпионата Украины среди команд U-21.

В этот день подопечные Юрия Мороза встретятся со «Львовом», который киевская команда будет принимать дома.

Игра состоится на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе. Начало прямой трансляции — в 13:00.