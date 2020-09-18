Динамо под руководством Луческу работает над взаимодействиями и тактикой

После яркой победы над АЗ Алкмар (2:0), которая принесла киевскому «Динамо» путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов, времени на то, чтобы праздновать или отдыхать, у команды нет.

«Бело-синие» уже вошли в насыщенный график матчей, сыграв в сентябре с «Десной» и АЗ, и до следующего окна на матчи сборных, начала октября, команда будет проводить по две игры в неделю, причем впереди у киевлян важнейшие матчи против бельгийского «Гента», на подготовку и изучение которого у команды совсем немного времени.

Уже на следующий день после матча с АЗ на «Олимпийском» работа на клубной базе в Конча-Заспе продолжилась — одна группа игроков тренировалась, другой предстояли восстановительные процедуры.

В четверг команда собралась после обеда, а вечером провела полноценное двухчасовое занятие, в котором приняли участие все игроки, тренирующиеся в общей группе.

Не испортил планы и график команды и обильный дождь, который прошел в Киеве, однако оказался кратковременным. Перед началом занятия Мирча Луческу собрал команду на поле и обрисовал план работы на вечер. Также команда поздравила двух администраторов первой команды, давно работающих в «Динамо» и отмечающих сегодня день рождения — Филиппа Репетило и Александра Лемишко.

Вся тренировка была игровой, «бело-синие» под четким руководством Мирчи Луческу отрабатывали игровые взаимодействия и тактические аспекты.

Следующий матч динамовцы проведут на «Олимпийском» в ближайшую субботу, когда будут принимать ФК «Львов». А уже в среду «бело-синим» предстоит первый матч раунда-плей-офф Лиги чемпионов в Генте.