Владимир ПЯТЕНКО: «Колос научился терпеть и карать соперника за ошибки»

Известный украинский тренер Владимир Пятенко подвел итоги выездной победы «Колоса» над греческим «Арисом» (2:1) в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Еще перед матчем в Греции я говорил: если «Колос» сыграет так же, как и в плей-офф за путевку в Лигу Европы против «Днепра-1», то нужный результат добудет. «Колос», выступая в минувшем сезоне в первой шестерке, научился играть вторым номером, научился терпеть и грамотно карать соперника за ошибки — «Арис» это прочувствовал.

Руслан Костышин насытил заднюю линию, выпустив на поле пять защитников. Схема 5-4-1 и раньше отлично у «Колоса» работала, а в матче с греками еще и Лысенко с Антюхом и Смирным хорошо в контратаки выходили. Поэтому, «Колос» из того, что можно было, выжал все», — отметил Пятенко.