Владимир ПЯТЕНКО: «Колос научился терпеть и карать соперника за ошибки»

Специалист прокомментировал победу украинского клуба над греками в Лиге Европы (2:1)

  • 18.09.2020 07:17
  • 1465 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ПЯТЕНКО: «Колос научился терпеть и карать соперника за ошибки»
© Футбол 1/2/3. Владимир Пятенко

Известный украинский тренер Владимир Пятенко подвел итоги выездной победы «Колоса» над греческим «Арисом» (2:1) в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Еще перед матчем в Греции я говорил: если «Колос» сыграет так же, как и в плей-офф за путевку в Лигу Европы против «Днепра-1», то нужный результат добудет. «Колос», выступая в минувшем сезоне в первой шестерке, научился играть вторым номером, научился терпеть и грамотно карать соперника за ошибки — «Арис» это прочувствовал.

Руслан Костышин насытил заднюю линию, выпустив на поле пять защитников. Схема 5-4-1 и раньше отлично у «Колоса» работала, а в матче с греками еще и Лысенко с Антюхом и Смирным хорошо в контратаки выходили. Поэтому, «Колос» из того, что можно было, выжал все», — отметил Пятенко.

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Источник — Footboom

(11 голосов)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.09.2020 08:14
    +1
    За что спасибо нашим судьям с нашими грандами.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.09.2020 08:14
    +1
    За что спасибо нашим судьям с нашими грандами.
    Ссылка
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