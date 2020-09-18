Днепр-1 – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 18-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против «Мариуполя».
Поединок пройдет в Днепре на «Днепр-Арене», арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 19:00.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Мариуполь».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.