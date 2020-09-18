Кубок английской лиги. Вулверхэмптон, Шеффилд и Портсмут вылетели

В четверг, 17 сентября, состоялись три матча третьего раунда Кубка английской футбольной лиги. Предлагаем ознакомиться с результатами.
Кубок английской лиги, 3-й раунд
«Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:1 (по пен - 5:4)
Голы: 0:1 – 4 Макголдрик, 1:1 – 67 Выдра.
«Вулверхэмптон» – «Сток Сити» – 0:1
Гол: 0:1 – 86 Браун.
«Брайтон» – «Портсмут» – 4:0
Голы: 1:0 – 38 Мак Аллистер, 2:0 – 54 Джаханбахш, 3:0 – 57 Бернардо, 4:0 – 71 Дьекереш.
Напомним, ранее в Кубке английской лиги «Эвертон» и «Вест Бромвич» прошли дальше.
Источник — Sport.ua
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