Кубок английской лиги. Эвертон и Вест Бромвич идут дальше

В среду, 16-го сентября, состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка английской Лиги.
«Вест Бромвич» — «Хэррогейт Таун» — 3:0
Голы: Харпер, 18, Робсон-Кану, 22, Робинсон, 77
«Ипсвич» — «Фулхэм» — 0:1
Гол: Митрович, 38
«Лидс» — «Халл» — 1:1 (по пенальти 8:9)
Голы: Алиоски, 90 —Уилкс, 5
«Саутгемптон» — «Брентфорд» — 0:2
Голы: Нергор, 40, Дасилва, 45
«Эвертон» — «Солфорд Сити» — 3:0
Голы: Кин, 8, 87, с пенальти, Сигурдссон, 74
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Источник — Sport.ua
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