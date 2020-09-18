ОФИЦИАЛЬНО. Овьедо арендовал Бланко-Лещука до конца сезона

Бывший форвард «Карпат» и «Шахтера» вернулся в Испанию

  • 18.09.2020 02:10
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ОФИЦИАЛЬНО. Овьедо арендовал Бланко-Лещука до конца сезона
© ФК Овьедо. Густаво Бланко-Лещук

28-летний аргентинский форвард с украинскими корнями Густаво Бланко-Лещук перешел в испанский «Овьедо». «Антальяспор» отдал нападающего в аренду до конца сезона.

Напомним, в «Антальяспор» Бланко-Лещук перешел летом 2019 года. В сезоне-2019/20 сыграл 25 матчей в чемпионате Турции, отличившись лишь 4 забитыми мячами. У Густаво уже был опыт игры в Испании, сезон-2018/19 он отыграл в «Малаге» также на правах аренды.

Ранее Бланко-Лещук выступал в Украине за львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтера». «Овьедо» также хорошо знаком украинским болельщикам, в прошлом сезоне там на правах аренды выступал вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин.

 

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Источник — ФК Овьедо

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