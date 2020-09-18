1-й тур
Марсель
0:2
Сент-Этьен
17.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Единоличный лидер: Сент-Этьен одержал выездную победу над Марселем

В Лиге 1 состоялся перенесенный поединок 1 тура

  • 18.09.2020 01:35
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Единоличный лидер: Сент-Этьен одержал выездную победу над Марселем
© France Football

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» одержал выездную победу над «Марселем» со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Ромен Амума и Денис Буанга.

Изначально встреча должна была пройти 21 августа и открыть сезон-2020/21, однако из-за трех диагностированных случаев коронавируса в «Марселе» игра была перенесена.

Чемпионат Франции, 1-й тур

«Марсель» – «Сент-Этьен» – 0:2
Голы: Амума, 6. Буанга, 75.

«Сент-Этьен» остается единственной командой, победившей во всех стартовых встречах сезона, и единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 9 очками.

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Источник — Sport.ua

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