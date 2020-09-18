Марсель – Сент-Этьен – 0:2. Видео голов и обзор матча

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» одержал выездную победу над «Марселем» со счетом 2:0.
Лучшие моменты матча Марсель - Сент-Этьен
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Сент-Этьен).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромен Хамума (Сент-Этьен).
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Источник — MEGOGO
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