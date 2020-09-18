ЗУБКОВ: «Кондиции не на самом лучшем уровне, но стараюсь набирать»

Хавбек венгерского «Ференцвароша» Александр Зубков прокомментировал победу своего клуба над «Динамо Загреб» (2:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«По ходу игры были две вынужденные замены. У нас вылетели крайний и центральный защитники. Надеюсь, повреждения несерьезные, поэтому пришлось выпускать защитников.

По поводу моего восстановления все идет хорошо. Тренируюсь в общей группе, был готов играть. Кондиции не на самом лучшем уровне, но стараюсь набирать», – сказал Зубков.