Оценки матча Арис – Колос. Лучшими игроками стали Антюх и Смирный

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го раунда квалификации Лиги Европы «Арис» – «Колос» (1:2).

Лучшими игрокам матча стали Денис Антюх и Евгений Смирный (оценки 7.5). Они внесли самый весомый вклад в победу команды из Ковалевки, успешно дебютировавшей в еврокубках.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Арис» – «Колос» – 1:2:

Замены «Ариса»: Димитрос Манос – 5,0; Даниэль Манчини – 5,5.

Замены «Колоса»: Евгений Морозко – 6,5; Евгений Селезнев – 6,5; Денис Костышин – б/о.