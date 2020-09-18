Оценки матча Арис – Колос. Лучшими игроками стали Антюх и Смирный

Команда из Ковалевки успешно дебютировала в еврокубках, победив греков

  • 18.09.2020 00:23
  • 452 просмотра
  • 4 комментария
Оценки матча Арис – Колос. Лучшими игроками стали Антюх и Смирный
© ФК Колос

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го раунда квалификации Лиги Европы «Арис» – «Колос» (1:2).

Лучшими игрокам матча стали Денис Антюх и Евгений Смирный (оценки 7.5). Они внесли самый весомый вклад в победу команды из Ковалевки, успешно дебютировавшей в еврокубках.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Арис» – «Колос» – 1:2:

  

Замены «Ариса»: Димитрос Манос – 5,0; Даниэль Манчини – 5,5.

Замены «Колоса»: Евгений Морозко – 6,5; Евгений Селезнев – 6,5; Денис Костышин – б/о.

 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 00:53
    0
    Все молодцы !!все !!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 18.09.2020 00:46
    0
    Смирный в разгоне атак был просто шикарен.
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 18.09.2020 00:44
    0
    Думаю Новак лучший
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 00:35
    +2
    Думаю лучший тут тренер
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 00:35
    +2
    Думаю лучший тут тренер
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 00:53
    0
    Все молодцы !!все !!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 18.09.2020 00:46
    0
    Смирный в разгоне атак был просто шикарен.
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    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 18.09.2020 00:44
    0
    Думаю Новак лучший
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