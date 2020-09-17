Моуриньо одержал сотую победу в еврокубках

Сегодня «Тоттенхэм» во втором раунде квалификации Лиги Европы на выезде одержал тяжелую волевую победу над болгарским «Локомотивом» из Пловдива – 2:1. На 80-й и 85-й минутах за «Шпор» отличились Харри Кейн и Танги Ндомбеле соответственно.

Для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо эта победа стала юбилейной, сотой в еврокубках. Эти 100 побед были одержаны с 6 разными клубами: «Челси» (30 побед), «Реалом» (24), «Манчестер Юнайтед» (18), «Порту» (16), «Интером» (10) и «Тоттенхэмом» (2).

За свою карьеру Моуриньо выиграл четыре еврокубка: две Лиги чемпионов (в 2004 году с «Порту» и в 2010 году с «Интером»), Кубок УЕФА-2003 с «Порту» и Лигу Европы-2017 с «Манчестер Юнайтед».