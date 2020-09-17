ФОТО ДНЯ. Колос празднует победу над Арисом

Команда Руслана Костышина приятно радует

  • 17.09.2020 23:54
  • 2505 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО ДНЯ. Колос празднует победу над Арисом
© ФК Колос

В Салониках «Колос» добыл дебютную победу в еврокубках. Во втором раунде квалификации Лиги Европы команда Руслана Костышина обыграла «Арис» - 2:1.

Через неделю в рамках третьего раунда квалификации турнира «Колос» сыграет на выезде с хорватской «Риекой». Пока же команда празднует дебютную победу в еврокубке!

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(8 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 18.09.2020 00:18
    0
    Leo Leo, 18.09.2020 00:16
    Селезнев фотографировал?
    Селезнёв есть на фото
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 18.09.2020 00:16
    0
    Селезнев фотографировал?
    Ссылка
    Shara
      Shara, 18.09.2020 00:13
    +2
    Молодцы! Так держать!
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 18.09.2020 00:02
    +2
    З почином!
    Ссылка
    Shara
      Shara, 18.09.2020 00:13
    +2
    Молодцы! Так держать!
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 18.09.2020 00:02
    +2
    З почином!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 18.09.2020 00:18
    0
    Leo Leo, 18.09.2020 00:16
    Селезнев фотографировал?
    Селезнёв есть на фото
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 18.09.2020 00:16
    0
    Селезнев фотографировал?
    Ссылка
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