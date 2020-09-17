ФОТО ДНЯ. Колос празднует победу над Арисом

В Салониках «Колос» добыл дебютную победу в еврокубках. Во втором раунде квалификации Лиги Европы команда Руслана Костышина обыграла «Арис» - 2:1.

Через неделю в рамках третьего раунда квалификации турнира «Колос» сыграет на выезде с хорватской «Риекой». Пока же команда празднует дебютную победу в еврокубке!