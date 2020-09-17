Милан выдал самую длинную беспроигрышную серию с 2008 года

После межсезонья «россонери» остаются в отличной форме

  • 17.09.2020 23:39
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Милан выдал самую длинную беспроигрышную серию с 2008 года
© twitter.com/acmilan

Сегодня «Милан» во втором раунде квалификации Лиги Европы на выезде обыграл ирландский «Шэмрок Роверс» со счетом 2:0. Голами отличились Златан Ибрагимович и Хакан Чалханоглу.

С учетом поединков прошлого сезона, «Милан» выдал уже 14-матчевую беспроигрышную серию (10 побед, 4 ничьи) во всех турнирах. Это самая длинная беспроигрышная серия команды с ноября 2008 года. Тогда «Милан» под руководством Карло Анчелотти не проигрывал 16 матчей подряд во всех турнирах.

Гол Ибрагимовича стал первым для шведа в еврокубках за «Милан» с 15 февраля 2012 года, когда он забил в ворота «Арсенала» в матче 1/8 финала Лии чемпионов (победа 4:0). Летом 2012 года Ибрагимович перешел в ПСЖ, а вернулся в «Милан» в январе текущего года.

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Источник — Sport.ua

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