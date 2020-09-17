Селезнев дебютировал за Колос

Опытный форвард вышел на замену в матче с «Арисом»

  • 17.09.2020 22:53
  • 1489 просмотров
  • 5 комментариев
Селезнев дебютировал за Колос
© ФК Колос Ковалевка. Евгений Селезнев

Сегодня «Колос» в матче второго раунда квалификации Лиги Европы на выезде обыграл «Арис» со счетом 2:1.

В матче состоялось еще одно знаменательное событие. За клуб из Ковалевки дебютировал Евгений Селезнев.

35-летний форвард, который недавно подписал контракт с «Колосом», вышел на замену на 64-й минуте вместо Владимира Лысенко. К тому моменту счет уже был 2:1 в пользу «Колоса».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 23:38
    +1
    Это чистый форвард ещё той подготовки, когда назад с острия атаки не бегали. Таранного типа. И ему не фиг делать в своей штрафной, разве что при авралах и тотальном автобусе. Такой один держит 2-3 в центре поля...
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 17.09.2020 23:35
    -2
    Barsa_che, 17.09.2020 23:33
    Селезнев сыграл харашо. И в атаку шел и в защите отрабатывал. Молодец!
    И в защиту шел.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 17.09.2020 23:33
    0
    Селезнев сыграл харашо. И в атаку шел и в защите отрабатывал. Молодец!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 23:05
    +4
    Лучше б молодняк брали
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.09.2020 23:03
    +1
    Физику Жене нужно подтянуть обязательно и будет еще серьезным форвардом 2-3 сезона. Класс чувствуется.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 23:05
    +4
    Лучше б молодняк брали
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 23:38
    +1
    Это чистый форвард ещё той подготовки, когда назад с острия атаки не бегали. Таранного типа. И ему не фиг делать в своей штрафной, разве что при авралах и тотальном автобусе. Такой один держит 2-3 в центре поля...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.09.2020 23:03
    +1
    Физику Жене нужно подтянуть обязательно и будет еще серьезным форвардом 2-3 сезона. Класс чувствуется.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 17.09.2020 23:33
    0
    Селезнев сыграл харашо. И в атаку шел и в защите отрабатывал. Молодец!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности