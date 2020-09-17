Селезнев дебютировал за Колос

Сегодня «Колос» в матче второго раунда квалификации Лиги Европы на выезде обыграл «Арис» со счетом 2:1.
В матче состоялось еще одно знаменательное событие. За клуб из Ковалевки дебютировал Евгений Селезнев.
35-летний форвард, который недавно подписал контракт с «Колосом», вышел на замену на 64-й минуте вместо Владимира Лысенко. К тому моменту счет уже был 2:1 в пользу «Колоса».
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Источник — Sport.ua
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