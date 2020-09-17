ОФИЦИАЛЬНО. Игуаин покинул Ювентус

«Ювентус» официально попрощался с форвардом команды Гонсало Игуаином. Стороны решили досрочно расторгнуть контракт, который действовал до лета 2021 года.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Игуаина является клуб МЛС «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму.

Игуаин перешел в «Ювентус» летом 2016 года из «Наполи» за 90 миллионов евро. Сезон 2018/19 аргентинец провел в аренде в «Милан» и «Челси».

В прошлом сезоне на счету Игуаина 11 голов и 8 ассистов в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.