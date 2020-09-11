Игуаин достанется Интер Майами бесплатно

32-летний нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин продолжит карьеру в MLS.

Аргентинец договорился о бесплатном расторжении контракта с итальянским клубом.

Игуаин уже достиг договоренности с американским «Интером Майами», соглашение будет подписано в ближайшие несколько часов.

В минувшем сезоне Игуаин сыграл за «Ювентус» 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.