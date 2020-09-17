Завацкая потерпела второе поражение за день во Франции. Теперь – в паре

Сегодня Катарина Завацкая вместе с Викторией Голубич не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира ITF в Кань-сюр-Мер (Франция).

Украино-швейцарский дуэт в трех сетах проиграл полькам Катаржине Питер и Пауле Кане. Матч продолжался 1 час и 36 минут.

1/4 финала

Виктория Голубич/Катарина Завацкая – Пауля Каня/Катаржина Питер – 4:6, 6:3, 8:10

Это уже второе поражение Завацкой в Кань-сюр-Мер за сегодня. Ранее украинка в матче 1/8 финала в личном разряде в двух сетах проиграла своей партнерше по парному турниру, Голубич.