Не пробилась в четвертьфинал. Завацкая уступила в двух сетах

Украинка уступила Виктории Голубич

  • 17.09.2020 16:12
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Не пробилась в четвертьфинал. Завацкая уступила в двух сетах
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На грунтовом турнире W80 Cagnes-Sur-Mer во Франции украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла в двух сетах 129-й ракетке мира Виктории Голубич.

Швейцарская теннисистка выиграла 6:2, 6:3.

Завацкая и Голубич на этом турнире вместе будут играть в парном разряде.

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Источник — Sport.ua

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