Не пробилась в четвертьфинал. Завацкая уступила в двух сетах

На грунтовом турнире W80 Cagnes-Sur-Mer во Франции украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла в двух сетах 129-й ракетке мира Виктории Голубич.

Швейцарская теннисистка выиграла 6:2, 6:3.

Завацкая и Голубич на этом турнире вместе будут играть в парном разряде.