Не пробилась в четвертьфинал. Завацкая уступила в двух сетах

На грунтовом турнире W80 Cagnes-Sur-Mer во Франции украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла в двух сетах 129-й ракетке мира Виктории Голубич.
Швейцарская теннисистка выиграла 6:2, 6:3.
Завацкая и Голубич на этом турнире вместе будут играть в парном разряде.
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Источник — Sport.ua
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