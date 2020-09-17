Руслан ФОМИН: «У Колоса неплохие шансы пройти Арис»

Форвард «Металла» Руслан Фомин поделился ожиданиями по поводу матча второго раунда квалификации Лиги Европы между «Арисом» и «Колосом», который состоится сегодня, 17 сентября:

«Единственное преимущество хозяев - они играют дома. Тем не менее, даже при этом у коваливцев неплохие шансы на прохождение соперника. Нужно выходить и играть в свою игру. Команда на ходу, хорошо выглядит физически, а главное в каждой игре чемпионата показывает характер и бойцовские качества. За счет этого и заслужили быть участником Лиги Европы.

Есть опытные ребята, которые играли в еврокубках. Пришел Селезнев с огромнейшим опытом, умеющий забить мяч «из ничего». И Лысенко в хорошей форме, забивающий в последнее время. Есть два классных нападающих, сейчас у главного тренера приятная дилемма - кого же поставить. В защите и центре поля действуют добротные игроки Петров и Богданов, возле которых строится командная игра. Они также имеют немалый опыт матчей в еврокубках.

Поэтому повторюсь: «Колос» может противопоставить сопернику командный дух, сплоченность, самоотдачу и тогда успех придет непременно. Верим в ребят и ждем с победой, чтобы следующая игра и мечта болельщиков увидеть команду в Лиге Европы на местном стадионе сбылась! Ни одного процента преимущества не отдаю «Арису», считаю шансы команд 50 на 50».