Евгений ХАЧЕРИДИ: «Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл»

Таков был стиль экс-форварда «Шахтера», считает бывший защитник киевского «Динамо»

  • 17.09.2020 16:55
  • 1225 просмотров
  • 3 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл»
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

33-летний экс-защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди в интервью журналу «Футбол» назвал бывшего форварда «Шахтера» Луиса Адриано грязным футболистом.

— Вы сами могли оказаться в «Шахтере»...
— Все, что ни делается — к лучшему!

— Было в жизни приглашение, которое стоило принять, но вы отклонили?
— Слухи ходили о разных командах, о том же «Эвертоне» агенты говорили. Но звонить и говорить можно все, что угодно, а официальная бумага — это другое. Так что и жалеть не о чем.

— Мораес признавался, что любил провоцировать защитников. Кто из нападающих на вашей памяти был главным провокатором?
— Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл, любил на ногу защитнику наступить, мог втихаря ударить. Играл на нервах, выводил из себя. Но это его стиль, он этим пользовался.

— В Европе были такие?
— В Европе — нет.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 17:09
    +2
    Frank Piter, 17.09.2020 17:07
    Не подленький только, а редкостная скотина. Да тут и спорить не о чем. В пах Хачу заехал и даже желтой не дали.
    Так это чисто шахтерские приколы фирменные ж
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 17.09.2020 17:07
    +2
    Не подленький только, а редкостная скотина. Да тут и спорить не о чем. В пах Хачу заехал и даже желтой не дали.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 17.09.2020 17:00
    0
    А говорил (мне помнится или я ошибаюсь) что Ибра такой
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 17:09
    +2
    Frank Piter, 17.09.2020 17:07
    Не подленький только, а редкостная скотина. Да тут и спорить не о чем. В пах Хачу заехал и даже желтой не дали.
    Так это чисто шахтерские приколы фирменные ж
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.09.2020 17:07
    +2
    Не подленький только, а редкостная скотина. Да тут и спорить не о чем. В пах Хачу заехал и даже желтой не дали.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 17.09.2020 17:00
    0
    А говорил (мне помнится или я ошибаюсь) что Ибра такой
    Ссылка
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