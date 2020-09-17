Евгений ХАЧЕРИДИ: «Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл»

33-летний экс-защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди в интервью журналу «Футбол» назвал бывшего форварда «Шахтера» Луиса Адриано грязным футболистом.

— Вы сами могли оказаться в «Шахтере»...

— Все, что ни делается — к лучшему!

— Было в жизни приглашение, которое стоило принять, но вы отклонили?

— Слухи ходили о разных командах, о том же «Эвертоне» агенты говорили. Но звонить и говорить можно все, что угодно, а официальная бумага — это другое. Так что и жалеть не о чем.

— Мораес признавался, что любил провоцировать защитников. Кто из нападающих на вашей памяти был главным провокатором?

— Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл, любил на ногу защитнику наступить, мог втихаря ударить. Играл на нервах, выводил из себя. Но это его стиль, он этим пользовался.

— В Европе были такие?

— В Европе — нет.