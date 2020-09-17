Евгений ХАЧЕРИДИ: «Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл»

33-летний экс-защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди в интервью журналу «Футбол» назвал бывшего форварда «Шахтера» Луиса Адриано грязным футболистом.
— Вы сами могли оказаться в «Шахтере»...
— Все, что ни делается — к лучшему!
— Было в жизни приглашение, которое стоило принять, но вы отклонили?
— Слухи ходили о разных командах, о том же «Эвертоне» агенты говорили. Но звонить и говорить можно все, что угодно, а официальная бумага — это другое. Так что и жалеть не о чем.
— Мораес признавался, что любил провоцировать защитников. Кто из нападающих на вашей памяти был главным провокатором?
— Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл, любил на ногу защитнику наступить, мог втихаря ударить. Играл на нервах, выводил из себя. Но это его стиль, он этим пользовался.
— В Европе были такие?
— В Европе — нет.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.