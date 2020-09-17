БЕНИТО: «Разгонялся до 230 км/ч, но не в Украине»

22-летний нигерийский форвард донецкого «Олимпика» Бенито, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», рассказал о самых стильных футболистах и о своих любимых машинах.

«Я бы отнес к самым стильным футболистам Поля Погба, Антуана Гризмана и Пьера-Эмериика Обамеянга. Они постоянно пробуют что-то новое, не боятся радикально менять свой стиль. Эти ребята меня вдохновляют, если мы говорим о внешнем виде и стиле в одежде.

Автомобиля мечты у меня нет. Я люблю мощные, быстрые авто. Мне нравится скорость. На самом деле, у меня не так много машин было, всего 3-4. Сейчас у меня BMW XXM — она и есть моя любимица. Какую самую большую скорость развивал? Примерно 230 км/ч, но это было не в Украине», — отметил Бенито.