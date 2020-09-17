В поединке 1/32 финала Кубка Украины «ВПК-Агро» дома обыграл «Кремень» (2:2, 4:2 по пенальти).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«ВПК-Агро» — «Кремень» — 2:2 (4:2 по пенальти)
Голы: И. Билый, Тищенко, 87 — Островский, 9, Кулиш, 43
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Источник — ФК Кремень
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