Кубок Украины. Оболонь и Альянс вылетели, Верес и Полесье идут дальше

Сегодня, 16 сентября, прошли матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины.
«Альянс» и «Оболонь» вылетели в домашних матчах, а «Верес» и «Полесье» идут дальше.
Кубок Украины по футболу 2020/21
2-й предварительный раунд
16 сентября
18:00. «Альянс» Липовая Долина – «Верес» Ровно – 0:3
Голы: Дахновский, 53, Соломка, 66, Петько, 69.
18:00. «Oболонь» Киев – «Полесье» Житомир – 0:1
Гол: Галенко, 49.
18:30. «ВПК-Агро» Шевченковка – «Кремень» Кременчуг – 2:2 (пен. – 4:2)
Голы: И.Билый, Тищенко, 87 – Островский, 9, Кулиш, 43.
Источник — Sport.ua
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⚽️ Голи забивали Дахновський, Соломка та Петько.
⚽️ Голи забивали Дахновський, Соломка та Петько.
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