Альянс
0:3
Верес
16.09.2020, FT

Кубок Украины. Оболонь и Альянс вылетели, Верес и Полесье идут дальше

16 сентября прошли матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины

  • 16.09.2020 21:19
  • 1308 просмотров
  • 3 комментария
Кубок Украины. Оболонь и Альянс вылетели, Верес и Полесье идут дальше
© ФК Верес

Сегодня, 16 сентября, прошли матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

«Альянс» и «Оболонь» вылетели в домашних матчах, а «Верес» и «Полесье» идут дальше.

Кубок Украины по футболу 2020/21

2-й предварительный раунд

16 сентября

18:00. «Альянс» Липовая Долина – «Верес» Ровно – 0:3

Голы: Дахновский, 53, Соломка, 66, Петько, 69.

18:00. «Oболонь» Киев – «Полесье» Житомир – 0:1

Гол: Галенко, 49.

18:30. «ВПК-Агро» Шевченковка – «Кремень» Кременчуг – 2:2 (пен. – 4:2)

Голы: И.Билый, Тищенко, 87 – Островский, 9, Кулиш, 43.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.09.2020 21:30
    -1
    Forever_young_13, 16.09.2020 20:29
    Когда уже там очередь дойдёт, чтобы уже начали играть ТОП клуб Украины - Шахта и убогое Европейское позорище - ДК?? Пора уже надрать голую задницу Киевским недоразумениям
    Ну ти і д@ун!!!
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 16.09.2020 20:33
    0
    «Альянс» (Липова Долина) 0:3 «Верес» (Рівне)
    ⚽️ Голи забивали Дахновський, Соломка та Петько.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 20:29
    -4
    Когда уже там очередь дойдёт, чтобы уже начали играть ТОП клуб Украины - Шахта и убогое Европейское позорище - ДК?? Пора уже надрать голую задницу Киевским недоразумениям
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 16.09.2020 20:33
    0
    «Альянс» (Липова Долина) 0:3 «Верес» (Рівне)
    ⚽️ Голи забивали Дахновський, Соломка та Петько.
    Ссылка
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