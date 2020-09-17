Николай МАТВИЕНКО: «Шахтер месяц без матчей? Думаю, мы справимся»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о подготовке к матчу Премьер-лиги с «Зарей», который состоится 20-го сентября.

– Практически две недели одна группа футболистов находилась в сборных, другая продолжала тренировки в клубе. Поэтому сейчас больше работаем над тем, чтобы вспомнить и восстановить игровые связи, взаимодействие на поле и тактические наработки. Последние поединки «Зари» еще не смотрел, но по прошлому сезону можно сказать, что это очень сильная команда. С приходом Скрипника они показывают интересный и атакующий футбол. Будет сто процентов сложно, но мы постараемся хорошо провести этот матч и победить.

– «Шахтер» почти месяц без официальных игр, но впереди вас ждет марафон из трех поединков за восемь дней. Не скажутся ли эти обстоятельства на тонусе команды?

– Не думаю, ведь все клубы оказались в похожих реалиях. Была пауза, и сейчас все в равных условиях. У нас в команде достаточно футболистов, думаю, будут замены и ротация. Верю, что все получится и мы справимся.

Шахтер пропустил матч 2-го тура УПЛ против Руха из-за случаев коронавируса в составе соперника.