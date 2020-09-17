Селезнев в Колосе: а настоящий ли царь?

Нынешний сезон УПЛ – сезон больших возвращений. Хотя «градус» этому процессу задал еще в минувшем чемпионате знаменитый экс-футболист «Днепра» Евгений Коноплянка, ангажированный «Шахтером». По проторенной дорожке не снискавшего настоящего европейского признания новоиспеченного вингера «горняков» последовали другие наши «эксы». Громом среди ясного неба стало возвращение в УПЛ именитого экс-тренера «Шахтера» Мирча Луческу, возглавившего «Динамо». А дальше – пошло-поехало: в Киев вернулся было списанный люксембургский возмутитель спокойствия Жерсон Родригеш и блудный сын Артем Кравец. В «Шахтер» вернулся Богдан Бутко, бразилец Дуглас – в «Днепр», который сейчас «Днепр-1». В «Заре» оказался наш пилигрим Александр Гладкий. Наверняка одним из самых резонансных «камбэком» стало появление в «Колосе» бывшего бомбардира киевского «Арсенала», «Шахтера» и особенно «Днепра» Евгения Селезнева, который в лучшие свои годы заслужил звонкое прозвище «Царь».

Но в том-то и дело, что лучшие годы Евгения остались в памятной еврокубковой кампании 2014/2015, когда его «Днепр» вышел в финал Лиги Европы. Тогда «Селя» был почти что эталоном таранного форварда: обострял, создавал, продавливал, забивал. Причем забивал порой из самых неимоверных ситуаций. Но с тех пор прошло слишком много времени. Женя не очень удачно (мягко говоря) съездил за «хлебушком» в российскую «Кубань». Не удалось в режиме «с корабля на бал» с энной попытки закрепиться в «Шахтере». Да и испанская командировка (чуть позже) – в «Малагу» - завершилась фиаско. Но вот в чемпионате Турции Селезнев себя нашел. И в «Карабюкспоре», и в «Акхисаре», и в «Бурсаспоре». Везде, где играл, наследил. В хорошем смысле этого слова. Казалось, что турецкая Суперлига станет последним пристанищем для футболиста, уже идущего с «ярмарки». Но не тут-то было: Селезнев решил взять последний аккорд на Родине, в УПЛ.

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Слухи о его возвращении в чемпионат Украины начали активно распространятся еще ранней весной сего года, когда футбол в Европе ушел в глубокий карантин. Но уже тогда было известно, что ни «Бурсаспор», ни украинский нападающий не желают продлевать подходящее к концу сотрудничество. Первым клубом, с которым начали связывать Селезнева, стал львовский «Рух» - тогда еще представитель Первой лиги. Поговаривают, что президент «руховцев» Григорий Козловский получил предварительное согласие Селезнева на переход в команду. Понятное дело, в случае повышения львовян в классе. Не без проблем, но коллектив справился с поставленной задачей. Казалось, что они созданы друг для друга – эксцентричный и взбалмошный холерик во главе новичка УПЛ и такой же харизматичный отнюдь не флегматик 35-летний экс-форвард сборной Украины. Но в самый последний момент сделка, которая была практически «на мази», не состоялась.

Почему? На сей счет есть только одна внятная версия. Хорошо проинформированные львовские источники утверждают, что Козловский после тщательных и долгих раздумий решил все-таки отказаться от этой идеи, которую он впоследствии якобы назвал авантюрной. А все потому, что, по мнению Григория Петровича, Селезнев может «нарушить баланс в команде». В переводе на человеческий язык это значит, что собственник «Руха» просто не захотел отдавать на откуп ходячему памятнику свою команду, которая могла бы запросто стать «вотчиной Сели»: ведь и зарплату ему нужно было бы платить самую высокую, да и нынешний тренер команды вряд ли стал бы для него большим авторитетом. Взвесив все за и против, Козловский решил, что «против» больше. И Селезнев в столицу Западной Украины не поехал.

Не очень-то и хотелось – наверняка именно так подумал «Царь». И предложил свои услуги команде с главной столицы – «Динамо». Ну, как предложил: поговаривают злые языки (да и не только злые), что Селезнев, позабыв о былых обидах, напрямую позвонил Луческу и без сантиментов высказался о своем желании защищать цвета новой команды бывшего донецкого Мистера. Но тот желания своего экс-подопечного не разделил.

Однако с третьей попытки Селезневу таки удалось попасть в яблочко. Ввиду предстоящей премьерной еврокубковой страды «Колос» рьяно искал усиление. Причем, на этот раз, не только среди молодых да перспективных игроков динамовского дубля, но и на стороне. Так и возник вариант с Селезневым.



ФК Колос. Евгений Селезнев

Показательно, что президента ковалевского клуба Андрея Засуху не особенно напряг, скажем так, эксклюзивный статус Евгения – то есть, Андрей Анатольевич, в отличие от Григория Петровича, не стал особо заморачиваться на предмет возможного «нарушения баланса в команде». И президент «Колоса», и тренер команды Руслан Костышин уверены, что 35-летний ветеран не только не сказал своего последнего слова в футболе, но еще способен принести пользу их коллективу. По словам Костышина, Селезнев всегда был нытиком, но свое дело знал и делал. Оптимистично в этой связи был настроен и клубный президент. Если было бы по-другому, то Сели в Ковалевке не оказалось бы. А так – контракт на год с возможностью продления еще на 12 месяцев, и зарплата порядка восьми тысяч долларов в месяц (во всяком случае, именно такую цифру озвучил нам один известный футбольный агент).

Сам Евгений Александрович тоже был настроен оптимистично. Дескать, хочу помочь команде достичь поставленных задач, а самому себе – побить бомбардирский рекорд УПЛ, принадлежащий Максиму Шацких (у бывшего форварда «Динамо» - 124 гола, тогда как у Селезнева на момент прихода в «Колос» было 111-ть).

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Откровенно говоря, априори оценить этот трансфер однозначно не представлялось возможным. Ведь, с одной стороны, громаднейший опыт и мастерство, которое, как говорится, не пропьешь, но, со стороны другой, если очень постараться (то есть пропить), то может и получиться. В прошлом сезоне «Колос» запомнился, в первую очередь, строгой организацией игры, балансом во всех звеньях. А еще – умением и желанием отрабатывать в обороне игроков атаки. Не особо верилось, что 35-летний бомбардир, и в лучшие-то годы не особо корячившийся в обороне, вдруг на «старости» футбольных лет будет играть по всему периметру футбольного поля, не перетаскивая «одеяло» на себя.

Но, так или иначе, ответ на все эти и подобные вопросы может дать только официальная игра Селезнева за «Колос». 11 сентября Евгений под одиннадцатым номером мог бы дебютировать в ковалевской команде в игре против «Львова». Неприхотливый и непритязательный соперник позволял рассчитывать на геройство мотивированного новичка. Но ничего подобного не произошло: Селезнева не оказалось даже в запасе. По всей видимости, еще не успел набрать форму. Вполне возможно, что Селезнев сыграет, пусть и не с первых минут, против «Ариса» - соперника куда более искушенного. Тогда мы и посмотрим, настоящий ли Царь?