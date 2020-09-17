Игроки Зари прошли дополнительный тест на коронавирус

После того, как в составе «Зари» коронавирус обнаружили у полузащитника Дмитрия Хомченовского, весь состав команды прошел дополнительный тест.
Сегодня были получены результаты - все они отрицательные. Команда в плановом порядке готовится к игре с «Шахтёром».
В августе коронавирус перенес хавбек «Зари» Дмитрия Иванисеня.
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Источник — ФК Заря
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