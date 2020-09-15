Полузащитник луганской Зари заразился коронавирусом

Дмитрий Хомченовский отправлен на самоизоляцию

  • 15.09.2020 12:25
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Полузащитник луганской Зари заразился коронавирусом
© ФК Заря. Дмитрий Хомченовский

Полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом. Игрок почувствовал недомогание, после чего медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. Результат теста положительный. 
 
В данный момент Хомченовский находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды.
 
Сообщается, что команда продолжает готовиться к игре с «Шахтёром» (20 сентября) в обычном режиме.

Ранее коронавирус обнаружили у форварда «Милана».

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Источник — ФК Заря

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