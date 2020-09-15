Полузащитник луганской Зари заразился коронавирусом

Полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом. Игрок почувствовал недомогание, после чего медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. Результат теста положительный.



В данный момент Хомченовский находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды.



Сообщается, что команда продолжает готовиться к игре с «Шахтёром» (20 сентября) в обычном режиме.

Ранее коронавирус обнаружили у форварда «Милана».