Игорь ХАРАТИН: «У Ференцвароша есть шанс сотворить историю»

Украинский игрок – о выходе в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • 17.09.2020 12:57
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Игорь ХАРАТИН: «У Ференцвароша есть шанс сотворить историю»
© ФК Ференцварош

Хавбек венгерского «Ференцвароша» и сборной Украины Игорь Харатин прокомментировал победу своего клуба над «Динамо Загреб» (2:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Футболист верит в выход команды в групповой раунд турнира.

«Ференцварош» только раз попадал в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому у нас есть большой шанс сотворить историю для этого клуба.

Болельщики за пределами стадиона? Они нас очень поддерживали и во время игры, и после. Поэтому благодарю всех фанатов, которые за нас болели.

Узуни, который забил и в свои, и в чужие ворота? Да, немного потравили его после матча. Но он молодец – забил решающий гол. Я его поздравляю, он принес нам победу.

Знаем ли что-то о следующем сопернике? Еще нет. Есть немного времени порадоваться. Дальше игра в Кубке, после которой будем готовиться к «Мольде». У нас большие шансы пройти дальше. Думаю, надо этим пользоваться», – сказал Харатин.

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Источник — Футбол 1/2/3

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