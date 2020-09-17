БЕНИТО: «Выступление в чемпионате России закалило меня физически»

Нигерийский форвард «Олимпика» в 2018-2019 годах выступал за «Тамбов»

  • 17.09.2020 12:20
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БЕНИТО: «Выступление в чемпионате России закалило меня физически»
© ФК Олимпик Донецк. Бенито

22-летний нигерийский форвард киевского «Динамо» Бенито, выступающий за донецкий «Олимпик» на правах аренды, рассказал, какой период карьеры запомнился ему лучше всего.

«Больше всего мне запомнился период в России. Я выступал там во втором по силе дивизионе и меня удивило количество матчей. Мы играли по 2, а то и по 3 поединка в неделю. Это очень закалило меня физически. Мы постоянно играли и ездили, играли и ездили. Я хорошо себя зарекомендовал, забил несколько голов и получил приглашение в олимпийскую сборную Нигерии. Это был особенный момент», - сказал Бенито.

Напомним, Бенито в 2018-2019 годах выступал за «Тамбов».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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