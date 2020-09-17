БЕНИТО: «Многие боятся Селюка. Он может быть жестким и грубым»

22-летний нигерийский форвард киевского «Динамо» Бенито, выступающий за донецкий «Олимпик» на правах аренды, поделился мнением о своем агенте Дмитрии Селюке.

«Дмитрий — особенный человек в моей жизни. Он — мой футбольный отец. Никто не сделал так много для моей карьеры, как он. Он очень умный и целеустремленный агент. При этом многие его боятся. Иногда он может быть жестким, грубым или даже в какой-то степени агрессивным. Но если ты понимаешь, что все это он делает тебе во благо, принимаешь и слушаешь советы, которые он тебе дает, то с таким другом можно свернуть горы. Мне импонирует его подход к делу. Как я уже говорил, он помог мне разработать поэтапный план моей карьеры, и я успешно двигаюсь согласно этому плану.

Сейчас для меня важно получать как можно больше игровой практики. За этим я и пришел в «Олимпик». Если говорить глобально, то моя главная цель – попасть в один из наиболее конкурентных топ-чемпионатов Европы. В идеале, это английская Премьер-лига. Будем откровенны: в Украине есть лишь два клуба, которые претендуют на чемпионство. Остальные идут далеко позади в силу объективных причин. Выступать в чемпионате, где каждая команда может замахнуться на самые высокие места гораздо интереснее и продуктивнее для развития игрока. При отсутствии «проходных» матчей у тебя формируется совершенно другой спортивный менталитет и характер», — считает Бенито.