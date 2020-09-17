Гендиректор Зари: «Фанаты все равно приходят и стоят вокруг стадиона»

Генеральный директор луганской «Зари» Станислав Оганов прокомментировал решение клуба реализовывать билеты на матч 3 тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

«Билеты будут продаваться в онлайн-режиме. В кассах их не будет. Будет пофамильная продажа и посещение стадиона только по удостоверениям личности. Важность матча будет не только для Зари, это касается и болельщиков в первую очередь. Мы приняли решение вернуть их на стадион.

Мы видим, что фанаты, даже когда запрещают посещать матч, приходят, вокруг стадиона стоят и все равно показывают свое участие. Поэтому приняли решение провести встречу со зрителями. Дай бог, если все пройдет нормально, будем продолжать проводить все матчи согласно рекомендациям Минздрава», - сказал Оганов.

Матч «Заря» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало в 17:00.