Поединок Заря — Шахтер пройдет со зрителями

Матч 3-го тура УПЛ «Заря» — «Шахтер», который состоится 20-го сентября в Запорожье на «Славутич-Арене», пройдет со зрителями. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.
Стоимость билетов на игру составит 50-100 гривен. Покупка билетов осуществляется исключительно в онлайн-режиме. Болельщиков обяжут соблюдать карантинные нормы.
Посетить матч «Заря» — «Шахтер» смогут не более 3 тысяч болельщиков (25% от общей вместимости «Славутич-Арены»).
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Источник — ФК Заря
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