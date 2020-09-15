Поединок Заря — Шахтер пройдет со зрителями

Игра 3-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 20-го сентября

  • 15.09.2020 15:01
  • 793 просмотра
  • 0 комментариев
Поединок Заря — Шахтер пройдет со зрителями
© ФК Заря Луганск

Матч 3-го тура УПЛ «Заря» — «Шахтер», который состоится 20-го сентября в Запорожье на «Славутич-Арене», пройдет со зрителями. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

Стоимость билетов на игру составит 50-100 гривен. Покупка билетов осуществляется исключительно в онлайн-режиме. Болельщиков обяжут соблюдать карантинные нормы.

Посетить матч «Заря» — «Шахтер» смогут не более 3 тысяч болельщиков (25% от общей вместимости «Славутич-Арены»).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности