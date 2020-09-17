Игорь ЦЫГАНЫК: «В матче Арис – Колос в основное время будет ничья»

Известный журналист Игорь Цыганык поделился прогнозом относительно исхода матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между и «Колосом» и греческим «Арисом».



«Дебют «Колоса» в Лиге Европы будет зависеть от того, насколько справятся с ответственностью футболисты. Для большинства из них это будет первый матч в еврокубках. Это, безусловно, оставит след на психологическом состоянии.



Играть на выезде – очень сложно. Даже несмотря на то, что не будет болельщиков. Думаю, что «Колос» закроется. У украинцев будут шансы на контратаках. «Арис» опытный клуб, но не настолько, чтобы ему нельзя было навязать борьбу.



Прогнозирую, что ничья будет в основное время, в течение которого обе команды забьют.



Селезнев еще не дебютировал в «Колосе», потому что получил небольшое повреждение. Ничего страшного, на Евгении все быстро заживает. Конечно, он бы сильно помог команде, но Костышину придется исходить из того состава, который есть», – резюмировал Цыганык.



Матч «Арис» – «Колос» состоится 17 сентября, начало в 21:00 по Киеву.

Читайте также: СЕЛЕЗНЕВ: «Мне сказали, что играем с Арисом. Я не знаю такой команды»