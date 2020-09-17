Игорь ЦЫГАНЫК: «В матче Арис – Колос в основное время будет ничья»

Специалист считает, что обе команды забьют

  • 17.09.2020 11:01
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Игорь ЦЫГАНЫК: «В матче Арис – Колос в основное время будет ничья»
© ФК Колос

Известный журналист Игорь Цыганык поделился прогнозом относительно исхода матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между и «Колосом» и греческим «Арисом».
 
«Дебют «Колоса» в Лиге Европы будет зависеть от того, насколько справятся с ответственностью футболисты. Для большинства из них это будет первый матч в еврокубках. Это, безусловно, оставит след на психологическом состоянии.
 
Играть на выезде – очень сложно. Даже несмотря на то, что не будет болельщиков. Думаю, что «Колос» закроется. У украинцев будут шансы на контратаках. «Арис» опытный клуб, но не настолько, чтобы ему нельзя было навязать борьбу.
 
Прогнозирую, что ничья будет в основное время, в течение которого обе команды забьют.
 
Селезнев еще не дебютировал в «Колосе», потому что получил небольшое повреждение. Ничего страшного, на Евгении все быстро заживает. Конечно, он бы сильно помог команде, но Костышину придется исходить из того состава, который есть», – резюмировал Цыганык.
 
Матч «Арис» – «Колос» состоится 17 сентября, начало в 21:00 по Киеву.

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