СЕЛЕЗНЕВ: «Мне сказали, что играем с Арисом. Я не знаю такой команды»

Игрок «Колоса» Евгений Селезнев высказался накануне матча против «Ариса» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.



Напомним, участие Селезнева в этом матче под вопросом. Футболист уже вернулся в общую группу, однако дает о себе знать травма, полученная несколько дней назад на тренировке.



«Посмотрим, что мне доктор скажет. Мне сказали, что мы играем с командой «Арис» из Греции. Я не знаю такой команды. Надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд.



Я не следил за «Арисом». С другой стороны, его и смотреть не нужно. Нам необходимо концентрироваться на своей игре. Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера. Он должен выставлять состав и давать установку на игру», – сказал Селезнев.



Матч «Арис» – «Колос» состоится 17 сентября, начало в 21:00 по Киеву.

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