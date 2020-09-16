СЕЛЕЗНЕВ: «Мне сказали, что играем с Арисом. Я не знаю такой команды»

Игрок «Колоса» – о предстоящей встрече отборочного этапа Лиги Европы

  • 16.09.2020 22:06
  • 4042 просмотра
  • 23 комментария
СЕЛЕЗНЕВ: «Мне сказали, что играем с Арисом. Я не знаю такой команды»
© Инстаграм Евгения Селезнева

Игрок «Колоса» Евгений Селезнев высказался накануне матча против «Ариса» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. 
 
Напомним, участие Селезнева в этом матче под вопросом. Футболист уже вернулся в общую группу, однако дает о себе знать травма, полученная несколько дней назад на тренировке.
 
«Посмотрим, что мне доктор скажет. Мне сказали, что мы играем с командой «Арис» из Греции. Я не знаю такой команды. Надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд. 
 
Я не следил за «Арисом». С другой стороны, его и смотреть не нужно. Нам необходимо концентрироваться на своей игре. Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера. Он должен выставлять состав и давать установку на игру», – сказал Селезнев.
 
Матч «Арис» – «Колос» состоится 17 сентября, начало в 21:00 по Киеву.

Читайте также: КОСТЫШИН: «Арис – страшно неудобный соперник, но игра покажет, кто сильнее»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(22 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.09.2020 23:17
    0
    Надеюсь, в атаке у Колоса сыграют Лысенко и Исаенко, а не это высокомерное недалёкое чудо.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 16.09.2020 23:15
    0
    кАрмилец наш))
    Ссылка
    salenco
      salenco, 16.09.2020 23:03
    +2
    Как был Тунец, так Тунцом-Дебилом-Кормильцем и остался. Прямо на лице написано ТУНЕЦ. Селезень-Дебил-Тунец
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 16.09.2020 22:51
    +2
    Я думаю, что и игроки Ариса не знают команду Колос, а тем более её игрока Селезнева.
    Ссылка
    Josyp_1927
      Josyp_1927, 16.09.2020 22:48
    -1
    Милчел Авек, 16.09.2020 22:41
    Интересно, его кореш, который боксер, бои Чисоры тоже не смотрел?
    Мол, зачем оно мне надо, пускай тренер смотрит.
    Кореш кореша (Василий Ломченко) такое не один раз говорил. В боксе эта схема , как видим работает
    Ссылка
    cooperchack
      cooperchack, 16.09.2020 22:45
    +1
    "Алиса,милафон у меня"))
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.09.2020 22:42
    +1
    Та у Селі запитайтесь, що таке Карабюкспор, чи Беледієспор - він також скаже, що таких клубів не знає... Він знає тільки те, що його дітям щось потрібно їсти.... А все решта його не обходить....
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 16.09.2020 22:41
    +1
    Интересно, его кореш, который боксер, бои Чисоры тоже не смотрел?
    Мол, зачем оно мне надо, пускай тренер смотрит.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 16.09.2020 22:35
    +3
    Інтелектуальна еліта України
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 16.09.2020 22:34
    0
    *Колос
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 16.09.2020 22:33
    +1
    Зато кожен грек знає про Минай!!!
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 16.09.2020 22:30
    +14
    Боже, яке воно дурне. Інколи краще мовчати, а у випадку з тунцем... то завжди. З кожною реплікою робе із себе все більшого ідіота.
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 16.09.2020 22:28
    +1
    dnepryanin, 16.09.2020 22:23
    Арес--- Бог войны,а не Арис
    Думаю греки лучше тебя знают как правильно
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.09.2020 22:28
    +5
    А що Селезньов усю свою кар'єру феєрив за Барсу, а тепер приїхав догравати в Колос? ...:"Я не следил за «Арисом». С другой стороны, его и смотреть не нужно. Нам необходимо концентрироваться на своей игре...." - у Гвардіолли навчився!!!???
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 16.09.2020 22:27
    +10
    Женя, купи газету "Савєцкій спорт", може там знайдеш щось
    В епоху інтернету всю інфу про суперника можна дізнатися.
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 16.09.2020 22:23
    -2
    Andriy Bilozir, 16.09.2020 22:19
    Это Царь который кинул вызов богу войны Арису
    Арес--- Бог войны,а не Арис
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.09.2020 22:19
    +6
    Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера.
    -----------------
    То есть телу тупо не интересно чего можно ожидать от игроков против которых ему предстоит играть. Пох кто левша, кто правша, кто на кого обычно пасует в какой ситуации, каие сильные и слабые стороны у вратаря.
    Примерно понятен уровень подхода к профессии. Зато до куя времени на хобби остается - бокс, хоккей, говномузычка...
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 16.09.2020 22:19
    +2
    Al Mizo, 16.09.2020 22:12
    футболисты Ариса- Селезнев-это кто??? Никогда не слыхали
    Это Царь который кинул вызов богу войны Арису
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 16.09.2020 22:16
    +4
    Ты не должен смотреть, как играет соперник. Потому что ты ЦАРЬ
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 16.09.2020 22:14
    +1
    За несколько дней до игры с "Карпатами" мы снимали возвращение к тренировкам Гусева на базе. Так вот Блохин появился на поле на 25 минуте занятия. Переспросил почему мы его начали снимать.
    - Ну а как? Тренер тренирует команду! - Мои слова.
    - Запомни, тренер не тренирует команду, - © О.Б.
    Почему то вспомнилось ...
    . Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера.
    Ссылка
    Al Mizo
    online
      Al Mizo, 16.09.2020 22:12
    +19
    футболисты Ариса- Селезнев-это кто??? Никогда не слыхали
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 16.09.2020 22:30
    +14
    Боже, яке воно дурне. Інколи краще мовчати, а у випадку з тунцем... то завжди. З кожною реплікою робе із себе все більшого ідіота.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 16.09.2020 22:12
    +12
    Евгений, Вы за все годы, что мы Вас знаем, так и не изменились...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 16.09.2020 22:27
    +10
    Женя, купи газету "Савєцкій спорт", може там знайдеш щось
    В епоху інтернету всю інфу про суперника можна дізнатися.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.09.2020 22:19
    +6
    Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера.
    -----------------
    То есть телу тупо не интересно чего можно ожидать от игроков против которых ему предстоит играть. Пох кто левша, кто правша, кто на кого обычно пасует в какой ситуации, каие сильные и слабые стороны у вратаря.
    Примерно понятен уровень подхода к профессии. Зато до куя времени на хобби остается - бокс, хоккей, говномузычка...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.09.2020 22:28
    +5
    А що Селезньов усю свою кар'єру феєрив за Барсу, а тепер приїхав догравати в Колос? ...:"Я не следил за «Арисом». С другой стороны, его и смотреть не нужно. Нам необходимо концентрироваться на своей игре...." - у Гвардіолли навчився!!!???
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 16.09.2020 22:16
    +4
    Ты не должен смотреть, как играет соперник. Потому что ты ЦАРЬ
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 16.09.2020 22:35
    +3
    Інтелектуальна еліта України
    Ссылка
    salenco
    online
      salenco, 16.09.2020 23:03
    +2
    Как был Тунец, так Тунцом-Дебилом-Кормильцем и остался. Прямо на лице написано ТУНЕЦ. Селезень-Дебил-Тунец
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 16.09.2020 22:51
    +2
    Я думаю, что и игроки Ариса не знают команду Колос, а тем более её игрока Селезнева.
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 16.09.2020 22:19
    +2
    Al Mizo, 16.09.2020 22:12
    футболисты Ариса- Селезнев-это кто??? Никогда не слыхали
    Это Царь который кинул вызов богу войны Арису
    Ссылка
    cooperchack
    online
      cooperchack, 16.09.2020 22:45
    +1
    "Алиса,милафон у меня"))
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.09.2020 22:42
    +1
    Та у Селі запитайтесь, що таке Карабюкспор, чи Беледієспор - він також скаже, що таких клубів не знає... Він знає тільки те, що його дітям щось потрібно їсти.... А все решта його не обходить....
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 16.09.2020 22:41
    +1
    Интересно, его кореш, который боксер, бои Чисоры тоже не смотрел?
    Мол, зачем оно мне надо, пускай тренер смотрит.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 16.09.2020 22:33
    +1
    Зато кожен грек знає про Минай!!!
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 16.09.2020 22:28
    +1
    dnepryanin, 16.09.2020 22:23
    Арес--- Бог войны,а не Арис
    Думаю греки лучше тебя знают как правильно
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 16.09.2020 22:14
    +1
    За несколько дней до игры с "Карпатами" мы снимали возвращение к тренировкам Гусева на базе. Так вот Блохин появился на поле на 25 минуте занятия. Переспросил почему мы его начали снимать.
    - Ну а как? Тренер тренирует команду! - Мои слова.
    - Запомни, тренер не тренирует команду, - © О.Б.
    Почему то вспомнилось ...
    . Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.09.2020 23:17
    0
    Надеюсь, в атаке у Колоса сыграют Лысенко и Исаенко, а не это высокомерное недалёкое чудо.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 16.09.2020 23:15
    0
    кАрмилец наш))
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 16.09.2020 22:34
    0
    *Колос
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности