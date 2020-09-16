СЕЛЕЗНЕВ: «Мне сказали, что играем с Арисом. Я не знаю такой команды»

Игрок «Колоса» Евгений Селезнев высказался накануне матча против «Ариса» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Напомним, участие Селезнева в этом матче под вопросом. Футболист уже вернулся в общую группу, однако дает о себе знать травма, полученная несколько дней назад на тренировке.
«Посмотрим, что мне доктор скажет. Мне сказали, что мы играем с командой «Арис» из Греции. Я не знаю такой команды. Надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд.
Я не следил за «Арисом». С другой стороны, его и смотреть не нужно. Нам необходимо концентрироваться на своей игре. Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера. Он должен выставлять состав и давать установку на игру», – сказал Селезнев.
Матч «Арис» – «Колос» состоится 17 сентября, начало в 21:00 по Киеву.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Мол, зачем оно мне надо, пускай тренер смотрит.
Мол, зачем оно мне надо, пускай тренер смотрит.
В епоху інтернету всю інфу про суперника можна дізнатися.
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То есть телу тупо не интересно чего можно ожидать от игроков против которых ему предстоит играть. Пох кто левша, кто правша, кто на кого обычно пасует в какой ситуации, каие сильные и слабые стороны у вратаря.
Примерно понятен уровень подхода к профессии. Зато до куя времени на хобби остается - бокс, хоккей, говномузычка...
- Ну а как? Тренер тренирует команду! - Мои слова.
- Запомни, тренер не тренирует команду, - © О.Б.
Почему то вспомнилось ...
. Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера.
В епоху інтернету всю інфу про суперника можна дізнатися.
-----------------
То есть телу тупо не интересно чего можно ожидать от игроков против которых ему предстоит играть. Пох кто левша, кто правша, кто на кого обычно пасует в какой ситуации, каие сильные и слабые стороны у вратаря.
Примерно понятен уровень подхода к профессии. Зато до куя времени на хобби остается - бокс, хоккей, говномузычка...
Мол, зачем оно мне надо, пускай тренер смотрит.
- Ну а как? Тренер тренирует команду! - Мои слова.
- Запомни, тренер не тренирует команду, - © О.Б.
Почему то вспомнилось ...
. Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера.
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