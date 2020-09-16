КОСТЫШИН: «Арис – страшно неудобный соперник, но игра покажет, кто сильнее»

Главный тренер «Колоса» – о предстоящем матче второго раунда квалификации Лиги Европы

  • 16.09.2020 21:18
  • 680 просмотров
  • 2 комментария
КОСТЫШИН: «Арис – страшно неудобный соперник, но игра покажет, кто сильнее»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился ожиданиями от игры против «Ариса» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
 
«Соперник для нас серьезный, но игра уже покажет, кто сильнее. 
 
Согласен, что «Арис» – фаворит. Команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки. Но мы тоже не были фаворитами в плей-офф УПЛ за выход в Лигу Европы. Игра состоит из одного матча, и в нем может случиться все что угодно.
 
«Арис» – очень неудобный соперник, страшно неудобный. И манера игры неудобная», – сказал Костышин.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.09.2020 21:33
    -1
    Удачи ребята!
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 16.09.2020 21:30
    0
    Вполне по зубам
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 16.09.2020 21:30
    0
    Вполне по зубам
    Ссылка
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