КОСТЫШИН: «Арис – страшно неудобный соперник, но игра покажет, кто сильнее»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился ожиданиями от игры против «Ариса» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.



«Соперник для нас серьезный, но игра уже покажет, кто сильнее.



Согласен, что «Арис» – фаворит. Команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки. Но мы тоже не были фаворитами в плей-офф УПЛ за выход в Лигу Европы. Игра состоит из одного матча, и в нем может случиться все что угодно.



«Арис» – очень неудобный соперник, страшно неудобный. И манера игры неудобная», – сказал Костышин.

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