Спортивный директор Ариса: «Мы не должны попасть в капкан Колоса»

Спортивный директор «Ариса» Ангелос Харистеас поделился ожиданиями от матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против украинского «Колоса».

«Я играл против украинских команд, я очень хорошо знаю их менталитет. Это команды, которые полагаются на дисциплину. Это команды, которые выкладываются все 90 минут. Это жесткие команды, с которыми нужно иметь много терпения и не давать им права усложнять вам задачу.

Что будет «ключом» к квалификации? «Ключ» в том, чтобы не терять рассудок и не приспосабливаться к стилю игры соперника. «Колос» — команда, которая любит контратаку. Это команда, которая играет на энтузиазме. Мы не должны попасть в их капкан. Мы должны играть с присущим нам качеством, иметь терпение», — отметил Харистеас.

Поединок «Арис» — «Колос» состоится в четверг, 17-го сентября, в 21:00 по киевскому времени.