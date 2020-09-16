Спортивный директор Ариса: «Мы не должны попасть в капкан Колоса»

Ангелос Харистеас поделился ожиданиями от поединка с украинским клубом

  • 16.09.2020 19:00
  • 696 просмотров
  • 2 комментария
Спортивный директор Ариса: «Мы не должны попасть в капкан Колоса»
© Athens magazine. Ангелос Харистеас

Спортивный директор «Ариса» Ангелос Харистеас поделился ожиданиями от матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против украинского «Колоса».

«Я играл против украинских команд, я очень хорошо знаю их менталитет. Это команды, которые полагаются на дисциплину. Это команды, которые выкладываются все 90 минут. Это жесткие команды, с которыми нужно иметь много терпения и не давать им права усложнять вам задачу.

Что будет «ключом» к квалификации? «Ключ» в том, чтобы не терять рассудок и не приспосабливаться к стилю игры соперника. «Колос» — команда, которая любит контратаку. Это команда, которая играет на энтузиазме. Мы не должны попасть в их капкан. Мы должны играть с присущим нам качеством, иметь терпение», — отметил Харистеас.

Поединок «Арис» — «Колос» состоится в четверг, 17-го сентября, в 21:00 по киевскому времени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    AЛВ
      AЛВ, 16.09.2020 19:13
    0
    Колос тільки ПЕРЕМОГА.!!!
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 16.09.2020 19:13
    0
    Колос тільки ПЕРЕМОГА.!!!
    Ссылка
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